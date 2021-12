COPPA D’AFRICA – Koulibaly e il Senegal, ecco quando tornerà in campo

In casa Napoli c’è apprensione per la questione Covid in Africa e per le condizioni fisiche dei suoi giocatori. Osimhen e Koulibaly sono stati convocati dalla Nigeria e dal Senegal, ma entrambi ancora non hanno recuperato la migliore condizione. Per K2 la novità è che le prime partite contro Zimbawe del 1o e la Guinea il 14 non scenderà in campo. Il c.t. Cisse potrebbe recuperarlo per la sfida contro il Malawi del 18 Gennaio, visto che non è ancora al top fisicamente dopo il problema subito contro il Sassuolo.

Fonte: ilmattino.it