CALCIO FEMMINILE – L’A.c. Milan e Inter sulle tracce di Alia Gagni

Alia Guagni, dopo un anno e mezzo lascia l’Atletico Madrid, esperienza importante per il terzino dell’Italia ed ex Fiorentina. Ora per la calciatrice toscana, sono giorni di vacanze con amici e famiglia, ma non mancano le richieste di mercato. L’A.c. Milan e l’Inter sono sulle sue tracce e sarebbero adatte per il gioco di Ganz per le rossonere, oppure per Rita Guarino per le nerazzurre. Ad inizio 2022 Alia Guagni prenderà la decisione definitiva.

Fonte: tuttocalciofemminile.com