BASKET – Per i casi Covid, rinvio della sfida Venezia-Gevi Napoli

In casa Napoli basket i casi Covid non si placano, oltre allo staff tecnico di coach Sacripanti, all’addetto stampa Gianluca Vigliotti, il presidente Federico Grassi, anche due componenti del gruppo squadra. Per questo che la Lega di serie A, ha deciso il rinvio della gara Venezia-Gevi Napoli, come auspicato dal club azzurro. Ecco il comunicato ufficiale. “In merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra la Umana Reyer Venezia e la GeVi Napoli Basket, valida per la 13^ giornata di andata; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ASL Napoli 1 Centro che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra della GeVi Napoli Basket, ha imposto allo stesso un periodo di quarantena con durata di sette giorni; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”.

Fonte: ilmattino.it