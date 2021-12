Anguissa fa bene a Fabian e insieme forgiano il Napoli

Anguissa ha fatto bene a Fabian e insieme hanno fatto benissimo al Napoli. Peccato si siano dovuti fermare, quasi contemporaneamente, e non può essere un caso che la flessione sia cominciata più o meno in quel momento. Del camerunense si è detto moltissimo, ma anche lo spagnolo sembra essere davvero diventato il punto fermo della mediana del Napoli. Ha segnato 5 reti, ha servito 3 assist (2 in campionato e 1 in Europa League), ma soprattutto è diventato il cuore pulsante del gioco di Spalletti. Da quell’ibrido incapace di decidere le partite, all’ago della bilancia che sposta gli equilibri. A contribuire alla sua crescita la mano di Spalletti e come detto in precedenza, la vicinanza di Anguissa, due fattori decisivi per davvero.

Tratto da Il Mattino