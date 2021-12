TOP 100 SERIE A – Nei primi 30 posti Rrahamani e Fabian Ruiz

Il 2021 calcistico è terminato con l’Inter campione d’inverno e con le conferme le delusioni delle prime 19 giornate di campionato. Nella classifica top 100, nei primi trenta posti, ci sono ben due calciatori del Napoli.

14 – FABIAN RUIZ (Napoli) 6,50

Quarta stagione al Napoli per il centrocampista spagnolo che dopo un esordio non brillantissimo contro il Venezia ha preso le chiavi del centrocampo. Le sue qualità ormai sono note, il suo rendimento in crescita con i picchi più alti toccati contro Sampdoria e Bologna, dove si è meritato il 7,5.

21 – AMIR RRAHMANI (Napoli) 6.44

Il kosovaro dopo il primo anno di apprendistato in azzurro era partito dalle retrovie anche in questa stagione, per poi prendersi una maglia da titolare contro l’Udinese e non mollarla più. In Friuli gioca alla grande e segna. Manolas finisce così dietro di lui nelle gerarchie. Voti costantemente alti, il 7 è diventato una piacevole abitudine tanto da esserselo meritato in cinque occasioni. Va ancora in gol, a Firenze, ed è pesantissimo perché vale tre punti. E così dopo essersi messo in mostra nella difesa a 3 degli scaligeri anche i meccanismi della retroguardia a 4 sono assorbiti. Con Koulibaly compone la miglior cerniera centrale del campionato, i numeri lo testimoniano con le sole 14 reti al passivo.

Fonte: Tmw