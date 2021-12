Stendardo, ex calciatore: “Sono certo che il Napoli otterrà i risultati”

Guglielmo Stendardo, ex difensore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ho dato un 8 al Napoli soprattutto per la prima parte del campionato. Con l’arrivo di Spalletti il Napoli è cambiato, ha valorizzato tutta la rosa e si sono fatte delle prestazioni importanti. La squadra ha fatto prestazioni importanti dimostrando anche un’identità tattica ben precisa, purtroppo nelle ultime partite, e non sono attenuanti, hanno condizionato i risultati. Ripeto però che il percorso è da considerarsi assolutamente positivo e non bisogna farsi condizionare dall’ultima sconfitta. E’ sicuramente una sconfitta che pesa, ma bisogna recuperare tutti gli infortunati e sicuramente Koulibaly tornerà ad essere protagonista come ad inizio campionato. Cosa mi aspetto da qui alla fine del campionato? Mi aspetto un percorso di crescita e sono sicuro che Spalletti è la persona giusta per questo percorso. Mi aspetto dal mercato un esterno sinistro, perché credo sia importante avere altre alternative e il Napoli ha bisogno in quella zona del campo. Mi auguro che i calciatori che sostituiranno quelli che andranno in Coppa d’Africa lo faranno come hanno fatto nelle ultime gare e sono certo che il Napoli otterrà i risultati e gli obiettivi che tutti noi ci auguriamo”.