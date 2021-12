Rrahmani premiato in patria: miglior calciatore del 2021

Il 2021 è stato un anno indimenticabile per Amir Rrahmani, difensore del Napoli che ha saputo trovare negli ultimi 12 mesi la sua personale rivincita e consacrazione. Per il centrale azzurro è arrivato anche un particolare riconoscimento: Rrahmani, infatti, è stato premiato come miglior calciatore kosovaro dalla Federcalcio del suo Paese. In questo avvio di stagione, Amir ha messo insieme 22 presenze e anche 2 gol in campionato, sempre più titolare accanto a Koulibaly. Fonte: Mattino.it