Palermo, agente: “Lozano crea ma si perde in un bicchiere d’acqua”

Su Radio Marte, è intervenuto Paolo Palermo, agente, ecco le sue parole: “Non mi aspettavo questa debacle. Per me si sapeva che queste partite sono sempre a rischio, ha fatto bene Spalletti a dire di stare attenti. Ma onestamente non mi aspettavo che si perdesse. Abbiamo sviluppato gioco, pressato e attacco ma non finalizzato. Lozano crea superiorità ma poi si perde in un bicchiere d’acqua. Politano ha iniziato a dare qualcosa in più ma ci mancano i giocatori per far sì che si possa diventare una squadra che può durare nel tempo. A Milano molto hanno fatto l’ultimo sforzo. Il KO con lo Spezia non doveva avvenire perché ora giochiamo contro la Juventus che è in grande forma. Io Mertens dal campo non lo levo mai, così come anche Zielinski. I giocatori di quella qualità quando devi vincere la partita non li levi mai dal campo. Mancano degli elementi validi per sostituire i fortissimi, questa è la verità. Stiamo facendo comunque bene, speriamo di rimanere comunque nella zona Champions League. Si deve andare sul mercato per prendere almeno 2 giocatori se si vuole pensare di puntare a vincere il campionato. Spero che il Napoli li abbia già bloccati. Serve gente di qualità, uomini seri. A gennaio è più difficile perché magari si devono ambientare e imparare la lingua ma bisogna tentare. Noi non possiamo parlare di Champions League o di Scudetto in questa situazione”.