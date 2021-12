Napoli alla ricerca di un centrale: è tedesco il primo della lista

In cima alla lista, un nome ben chiaro: quello di Felix Uduokhai, calciatore tedesco e difensore dell’Augsburg classe 1997. Secondo quanto riportato da Sportmediaset in queste ore, è lui il profilo più apprezzato da Cristiano Giuntoli e dallo staff di mercato del Napoli, chiamato in queste settimane a rimpiazzare – non solo numericamente – la partenza di Kostas Manolas.Con il centrale greco passato all’Olympiacos da due settimane e Koulibaly pronto a lasciare a gennaio per la Coppa d’Africa, Luciano Spalletti si ritroverà con soli due centrali di ruolo: Rrahmani e Juan Jesus. Dieto quello di Uduokhai, tanti nomi in lista: da Bremer a Yerry Mina, fino a Lukumì del Genk. Non sono da escludere piste italiane, che sarebbero comunque una scommessa, come Viti o Gatti. Fonte: Il Mattino.it