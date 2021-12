Mora, ex Napoli: “Lo scontro diretto con la Juve può dare entusiasmo”

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Teleclub Italia, ecco le sue parole: “La delusione è grande, non tanto per il risultato, ma per la prestazione dopo l’impresa di Milano con un primo tempo di fioretto in cui si è andati sotto e non si è riusciti a ribaltare le cose. Magari c’è stata una cattiva valutazione dell’avversario credendo che sarebbe venuto a fare la vittima sacrificale al Maradona. Serviva continuità di risultati dopo il successo con il Milan che così è stato vanificato. Credevamo che si fosse superato il problema dell’appagamento. Ora però penso che si debba rimanere tranquilli e sereni con un dicembre da dimenticare rapidamente. Tutto passerà da scontro diretto con la Juventus che può dare nuovo entusiasmo e carica all’ambiente”.