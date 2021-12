Mauro Bergonzi “vota” gli arbitri: primo posto a Doveri

Nel suo intervento a TMW Radio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi, ha parlato dei migliori e i peggiori arbitri della Serie A dopo la prima parte della stagione: “I tre flop sono Abisso, perché mi piace molto però negli ultimi due campionati non ha fatto il cambio di passo per diventare a livello degli internazionali. Si è un po’ perso. Poi ci sono Fabbri, che quest’anno ha proprio diretto male le partite, non è sereno e non so perché, e Maresca. Roma-Milan arbitrato in maniera pessima gli ha segnato la stagione. E’ stato fermo, ha ripreso da qualche settimana ma è teso, non è tranquillo.

I top sono Di Bello, che ha fatto arbitraggi impeccabili, vedi Roma-Inter ed Empoli-Milan. Poi metto Mariani, che smorza sempre le tensioni. Tante polemiche per Inter-Juve, ma ha diretto benissimo, servono arbitri così. Infine primo posto a Doveri, che ormai in assoluto è il migliore della Serie A. Ha diretto impeccabilmente Juve-Milan, Milan-Inter, è per distacco il migliore”.