Insigne, il capitano “senza portafoglio”, il Toronto sta alla finestra

In attesa che si negativizzi presto il tampone, dopo la positività prima della sfida contro lo Spezia, il futuro di Lorenzo Insigne, si fa sempre più lontano da Napoli. Al momento la distanza tra domanda e offerte è netta, visto che il club di De Laurentiis offre sui 3,5 milioni, proposta che il ragazzo di Frattamaggiore non prende in considerazione. Da Toronto invece sarebbero disposti ad offrire come ingaggio sui 7 milioni per 4 anni. Dal 2 Gennaio Lorenzo Insigne sarà libero di scegliere il suo futuro e Toronto sta alla finestra per poter avere il secondo italiano nell’Mls dopo Sebastian Giovinco.

Fonte: CdS