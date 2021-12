Il Maradona regge in Italia: più spettatori di Lazio e Juventus

Non è il più “frequentato”, ma lo Stadio Diego Armando Maradona resta tra gli impianti italiani con più pubblico in questa prima parte di stagione. Una verità importante dopo la disastrosa stagione passata: per tutto il 2020/21, infatti, a causa della pandemia di covid, gli stadi italiani erano rimasti irrimediabilmente chiusi riaprendo le porte solo all’inizio di questa nuova annata.

La squadra più seguita fino a qui in media è stata il Milan, che ha portato a San Siro un totale di 378.300 tifosi, per una media di poco più di 42 mila presenze (9 le partite disputate in casa). Segue in classifica la Roma, che grazie all’effetto Mourinho tocca la media di 40.869 persone all’Olimpico per le sfide interne, secondo i dati riportati da Calcio & Finanza. Il club giallorosso è quello che ha fatto registrare l’affluenza complessiva più alta (oltre 400 mila in 10 partite).

I nerazzurri dell’Inter hanno fatto registrare un pubblico complessivo di poco più di 365 mila spettatori, dato che si traduce in una media di 40.628. Al 4° posto della speciale classifica c’è invece il Napoli di Spalletti: gli azzurri hanno giocato in casa 10 partite portando a Fuorigrotta quasi 260mila persone. In media, sono 25.880 gli spettatori a Fuorigrotta, davanti a squadre come la Lazio (23.555 in media) e anche la Juventus (19.924). Al 9° posto c’è la Salernitana, con una media di 13.620 spettatori per gara.

Fonte: mattino.it