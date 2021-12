Ghoulam in vacanza a New York presente ad un’importante gara di NBA

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, in vacanza a New York, continua il suo giro di divertimento per queste vacanza dal calcio. Il giocatore azzurro ha postato sui social una foto mentre assistiva all’importante incontro di NBA tra New York Knicks e Atlanta Hawks, era in prima fila nel glorioso Madison Squadre Garden di New York.