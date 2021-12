Si è conclusa la prima parte del campionato italiano, il girone d’andata ì stato chiuso con le gare Napoli-Spezia e Empoli-Milan. Al termine del giro di boa, Opta Italia ha pubblicato la Top 11 della Serie sulla base del rendimento dei calciatori ruolo per ruolo: un solo elemento del Napoli in squadra ed è Fabian Ruiz, lo spagnolo che ha anche saltato le ultime sfide per infortunio.