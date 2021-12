Di Fusco, ex Napoli: “Non avere KK e Osimhen nei calci piazzati si sente”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ospina? I suoi movimenti continui per ricevere la palla dopo il corner non lo hanno messo in condizione di intervenire adeguatamente. Poteva fare di più. Non hai due dei migliori colpitori di testa. La presenza in difesa di Koulibaly e Osimhen in area di rigore, nei calci piazzati, si sente. Non averli, ovviamente può portare diversi problemi nell’affrontare quelle determinate situazioni. Bisogna essere tutti uniti e continuare a lavorare. Comunque, c’è da dire che ci sono troppe assenze. Il Napoli non è stato affatto fortunato e quest’emergenza è aggravata dalla coppa d’Africa”.