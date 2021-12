Cannavaro in bici da Napoli al Colosseo: Totti apprezza, Perrotta ‘non ci crede’

“Napoli-Roma 254km 7h43m” e poi una serie di emoticon raffiguranti un ciclista e il bicipite, simbolo di forza. Così Fabio Cannavaro annuncia sui su Instagram la sua ultima ‘impresa‘, compiuta stavolta sui pedali (assieme ad altri nove ‘compagni di avventura’) e non con il pallone. Come ‘prova’ un selfie davanti al Colosseo, in cui l’ex capitano azzurro (ultimamente dedicatosi al ciclismo) si ritrae in posa con caschetto d’ordinanza. Un post molto apprezzato dai followers dell’ex difensore di Napoli e Juve, che ha strappato anche il ‘like’ di Francesco Totti mentre tra i commenti spunta quello dell’altro ex romanista Simone Perrotta: “Ma davvero??” scrive scherzano l’altro ex romanista, insieme ai due ex compagni campione del mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi. Fonte: CdS