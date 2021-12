CALCIO FEMMINILE – Il Napoli cederà in prestito Kuenrath, tre club interessati

Il Napoli femminile, dopo l’acquisto di Romina Pinna, ma non si fermerà alla punta di origini sarde, deve pensare anche alle uscite. Tra queste anche Melanie Kuenrath che verrebbe mandare a giocare in prestito, per acquisire più minutaggio. In serie A piace all’Hellas Verona, mentre per il campionato cadetto ci sono il Cesena Fc e il San Marino Academy.

Fonte: tuttocalciofemminile.com