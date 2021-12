Calaiò, ex Napoli: “Non sono soddisfatto delle scelte fatte da Spalletti”

Emanuele Calaiò, ex attaccante Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Al Napoli sono mancati un mix di tante cose. Vedevi uno Spezia di ragazzini impazziti che andavano a 2000 e il Napoli è stato a guardare. Poca cattiveria sotto porta perchè le occasioni le hai avute, c’è sempre un qualcosa durante l’anno che non va. Tutto quello che hai fatto a Milano lo hai vanificato in una sola partita. Quest’anno mi sono illuso, vedevo un Napoli vincente con le piccole, adesso la situazione si sta capovolgendo. Questo dimostra che il Napoli pecca di maturità e mi dispiace, mi dispiace perchè Spalletti, essendo un allenatore di spessore e di esperienza, doveva far capire ai ragazzi questa cosa. Era importante finire quest’anno secondo in classifica a 4 punti dall’Inter. Una squadra matura, che vuole vincere, anche se non riesce a portare a casa il bottino pieno riescono sempre a portare il punticino a casa perchè possono capitare a tutti le giornate storte. Quella di ieri mi è sembrata la stessa partita dello scorso anno. Mertens-Petagna? Mi ha sorpreso questo cambio così presto, sono rimasto stupito perchè i due potevano giocare tranquillamente insieme con qualche cambio di modulo. Mi aspettavo Elmas e Ounas dall’inizio visto il buon momento che stanno attraversando, non sono molto soddisfatto delle scelte fatte da Spalletti.”