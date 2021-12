A. Giordano: “Il campionato si deciderà punto a punto, anche la Juve è tornata”

“Mercato? Tranne la Fiorentina non mi pare che si siano presentate squadre con la Befana in anticipo. Il Napoli ha un’emergenza in difesa ma per 1-2 partite ce la puoi anche fare, magari con Di Lorenzo centrale. Chiaramente però ci sono degli interventi strutturali da fare. La Juve peraltro è tornata: se qualcuno aveva dei dubbi ora sono stati spazzati via. Adesso è diventata una storia a 5. Il campionato si deciderà sul lungo periodo e lo si giocherà punto a punto. Io penso che non sia chiusa nemmeno la vicenda Scudetto.

L’unica squadra che finora ha superato un periodo di vera crisi strutturale è l’Inter, che di fatto non ha avuto grossi infortuni. Non è successo niente contro il Verona o contro lo Spezia: si sono perse delle partite che purtroppo si perdono. Io ho avuto la sensazione di qualcosa che può capitare fatalmente”.