Toronto fa sul serio per Insigne, affare alla Giovinco

Il Napoli e Insigne, una questione quella del rinnovo, che al momento non si sbocca, vista la distanza netta, tra il club azzurro e il capitano. Il procuratore, come disse nelle scorse settimane, dal 2 Gennaio ci si guarderà intorno, ma da Toronto, iniziano a fare sul serio. La società canadese dell’Mls gli offrirebbe intorno ai 7 milioni + bonus, per i prossimi 4 anni, sarebbe importante per il futuro di Insigne e per la sua famiglia. Al momento non è l’affondo decisivo, però va messo in cantiere, visto che Toronto sembra che abbia fatto la mossa per volerlo. Adesso ci sarà da capire se il presidente De Laurentiis risponderà, oppure rimarrà fermo nelle sue posizioni. Il capitano come Giovinco, un altro italiano in Canada?

Fonte: F. Mandarini CdS