Per la difesa c’è un pallino di Giuntoli che gioca nella Roma

In casa Napoli, con la partenza di Manolas, si inizia a guardarsi intorno per il ruolo di difensore centrale, dove i nomi non mancano. Da Szalai del Fenerbache a Sanchez del Tottanham, sono giocatori che non dispiacciono al club azzurro. Un pallino del d.s. Giuntoli, però è Kumbulla della Roma. Il centrale albanese, stava per indossare la maglia dei partenopei, quando giocava nell’Hellas Verona, poi alla fine scelse i colori giallorossi. La formula dell’operazione è prestito con diritto di riscatto, come del resto sarà per il ruolo di difensore centrale. Da Gennaio si affonderà il colpo, ma Kumbulla entra ufficialmente nella lista del dirigente del Napoli.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport