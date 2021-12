Per i tre “africani” il rientro è previsto per la gara di E.l.

Arrivederci a chissà quando: Koulibaly, Anguissa e Ounas sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie, ma il loro rientro non sarà previsto per la gara contro la Juventus, l’assenza dei tre durerà molto di più. Dopo Santo Stefano voleranno in ritiro, si prepareranno per la Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, torneranno in Italia solo al termine del percorso delle rispettive Nazionali. Il rischio, che Spalletti ha calcolato, è che – nella peggiore delle ipotesi – l’assenza potrebbe prolungarsi fino a sette partite saltate, col rientro a poche ore dalla sfida con il Barcellona, 17 febbraio, per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Resiste l’incognita Osimhen, ma durerà poco: a fine mese l’attaccante nigeriano si sottoporrà ad un controllo per capire se potrà (come desidera) unirsi ai compagni di Nazionale.

Fonte: Il Mattino