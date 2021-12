Negri, ex calciatore: “La Serie A è meno fisica rispetto al calcio inglese”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Negri, ex calciatore di Udinese, Cagliari e Bologna, ecco le sue parole: “Cosa è andato storto nel calcio italiano? Vedere Ronaldo al massimo delle possibilità come a Madrid sarebbe stato eccezionale, invece ora a questi calciatori vengono proposti ingaggi altissimi e ormai quello italiano è stato superato dal calcio spagnolo e inglese. Quindi vanno dove ci sono grandi potenzialità finanziarie, anche se ora si è provato ad invertire la rotta con nuove leggi, ma bisogna comunque stare attenti ai conti delle società. Dal punto di vista tecnico la Serie A è meno fisica e con meno gamba, quindi giocatori come Ibrahimovic ci stanno fino a 40 anni, mentre in altri campionati con più intensità fanno più fatica. L’aspetto positivo è che per tanti giocatori emergenti in Serie A c’è la possibilità di vedere in campo, anche come avversari, giocatori di livello”.