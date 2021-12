Napoli, le prospettive del club azzurro nel nuovo anno

L’auspicio di Spalletti è di ritrovare qualcuno per la sfida contro l’Inter in programma il 13 febbraio. Accadrà in caso di eliminazione agli ottavi o ai quarti (29-30 gennaio), più difficile qualora uno dei calciatori dovesse salutare in semifinale (2-3 febbraio). La peggiore delle ipotesi, dalla prospettiva dell’allenatore del Napoli, è il traguardo delle finali (entrambe si giocheranno il 6 febbraio). In quel caso, saranno oltre cinquanta i giorni di assenza, con sette gare saltate (alle prime quattro si aggiungerebbero Salernitana, Venezia e, appunto, l’Inter) e un rientro a ridosso della sfida di Europa League contro il Barcellona del 17 febbraio.

Fonte: Il Mattino