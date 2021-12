Mercato – Mandava sempre in testa. Ghoulam nessuna richiesta, troppo l’ingaggio

Certo, piace Reinildo Mandava è da tempo considerato idoneo per la fascia sinistra azzurra. Ma averlo a gennaio non è semplice. Il Lille ha cambiato proprietà rispetto a quando è stato messo a segno il colpo Osimhen: a giugno Mandava sarà a parametro zero, ma come sempre i manager del terzino chiedono, a tutti i pretendenti, bonus in entrata. Che il Napoli, come sua abitudine, non intende riconoscere. In ogni caso, per inserire Mandava, va dato via Ghoulam. E ora il franco-algerino non ha richieste. Fonte: Il Mattino