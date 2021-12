Mandava dal Lille, riscatto Anguissa, ma in estate, non certo a gennaio

Attualmente in Napoli è sotto organico. Ed economicamente non ci sono molte differenze rispetto alla scorsa estate. Si valutano alcuni profili, ma è difficile pensare a grandi cose a gennaio. Certo, piace Reinildo Mandava che a giugno sarà a parametro zero. Il Lille ha cambiato proprietà e come sempre in questi casi i manager del

terzino chiedono, a tutti i pretendenti, bonus in entrata. Che il Napoli, come sua abitudine, non intende riconoscere. In ogni caso, per inserire Mandava, va dato via Ghoulam. E ora il franco-algerino non ha richieste. Tra le operazioni che il Napoli ha in cantiere c’è il riscatto di Anguissa dal Fulham: De Laurentiis lo farà a giugno, come indicato dal contratto. E non prima. Anche perché non avrebbe senso. Ci sono un bel po’ di questioni in bilico, come i rinnovi di Ospina e Mertens. Non sono in agenda appuntamenti per Insigne per il rinnovo. Il che, tradotto, significa che questi giorni potrebbero pure portarlo definitivamente lontano da Napoli. Ma sempre in estate, non certo a gennaio.

Il Mattino