La verità la dice Ghoulam: “Società, staff, ambiente, no. La colpa è nostra”

La sconfitta contro lo Spezia fa male. Forse il giorno dopo ancora di più. Perchè la guardi non a caldo, con consapevolezza. Lo fa Ghoulam. Non cerca scuse l’algerino, uno dei senatori, e non si nasconde. Lui è vittima da tanto di una serie incredibile di infortuni che ne hanno minato carriera ed apporto, ma nello spogliatoio e a Castelvolturno non mancano le sue analisi. Così come le sue strigliate. Il suo è un invito alla riflessione. «Anche noi vorremmo sapere cosa c’è. Non è un problema di quest’anno, è già caduto, è una cosa nostra, cioè dei calciatori, non dipende dalla società, dallo staff o dall’ambiente. Dobbiamo risolverla, ci sono grandissimi

giocatori che fanno parte di questo gruppo e dobbiamo dimostrare la qualità sia mentale che calcistica»

