Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, campione d’inverno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tra le altre cose si è soffermato sulla vittoria sul Napoli. “Grande consapevolezza, era una partita che dovevamo vincere e mi è piaciuto anche come l’abbiamo vinta. Quella era un’Inter che si stava ancora conoscendo. Ma per quel che vedevo in allenamento, anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato molto. La strada era tracciata”.