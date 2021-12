In vista della Coppa d’Africa tre azzurri convocati, con il “rebus” Osimhen

Da oggi il Napoli non potrà contare su tre calciatori: Koulibaly, Anguissa e Ounas, già partiti per le rispettive nazionali, in vista della Coppa d’Africa. La manifestazione che inizierà il 9 Gennaio, con l’esordio dei padroni di casa del Camerun contro il Burkina Faso. Spalletti sa perfettamente che nella peggiore delle ipotesi, dovessero arrivare in semifinale, non potrà contare sui suoi calciatori per sette partite, giusto giusto per la gara contro il Barcellona di Europa League. C’è il rebus di Osimhen, da poco infatti l’attaccante ha la maschera protettiva in carbonio, ma un dubbio che durerà ancora per poco, visto che a fine mese sarà convocato e si valuterà poi il suo stato di salute. Solo dopo gli accertamenti si valuterà il da farsi.

Fonte: F. Tarantino CdS