Il parametro zero più illustre del calcio mondiale? Lorenzo Insigne

Insigne: il capitano azzurro; il quarto cannoniere della storia del club con 114 gol in tutte le competizioni (uno meno di Maradona); l’uomo del tiraggiro che ha conquistato l’Europeo con la maglia numero 10 dell’Italia; il quinto realizzatore del campionato nel 2021 con 18 reti nonché uno dei top 100 dell’anno secondo il Guardian. Niente male, vero? Ecco perché dal 1° gennaio sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale. Il 4 giugno compirà 31 anni e De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale: il suo manager Pisacane non la ritiene chiusa del tutto – lo ha dichiarato -, ma contemporaneamente ha specificato di voler definire la situazione a gennaio. Fonte: Il Mattino