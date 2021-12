Il Napoli vuole Gatti, il patron del Frosinone però la spara grossa

Il Napoli prosegue nel suo casting per la difesa, dove ci sarà da rimpiazzare il partente Manolas. L’operazione dovrà essere low-cost, ovvero all’Anguissa, prestito con diritto di riscatto, perciò ci si guarderà intorno per accontentare Spalletti. L’ultimo nella lista è il difensore del Frosinone Federico Gatti. il centrale nell’ultima di campionato, contro la Spal, ha realizzato una doppietta, ma da tempo piace al club azzurro e non solo. Il presidente Stirpe, però scoraggia tutti, con la richiesta di 10 milioni, quindi il Napoli desiste. Le alternative non mancano: Omergic, Szalai, Udokhai, Bremer, Botman e Sarr, nomi altisonanti, ma che costano. Come detto serviranno affari low cost e che dovranno accontentare le casse sociali del club azzurro.

Fonte: P. Taormina Il Mattino