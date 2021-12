Il Napoli ha le idee chiare sul riscatto di Anguissa

L’ultima partita di Anguissa contro lo Spezia, certamente non è stata delle migliori, anzi ha fatto fatica contro la squadra ligure, ma questo non cambia le carte in tavola per il suo futuro. Il Napoli dovrà riscattarlo dal Fulham, società che detiene ancora il suo cartellino. Il club di De Laurentiis sa perfettamente che avere il camerunense in organico per i prossimi anni, visto la sua importanza. Le idee sono molto chiare, verrà riscattato, ma non a Gennaio, direttamente a Giugno, non prima, visto che ci sono priorità come i rinnovi da risolvere, però questa è un’altra storia.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino