I grandi meriti – L’idea di Spalletti, Fabian Ruiz regista, è risultata decisiva

Di solito il calcio che piace di più si fa in provincia, più raramente accade alle grandi che lottano per lo scudetto. Invece quest’anno è così. Quando il Napoli era al completo giocava un calcio spettacolare, ma anche con le seconde linee ha fatto partite stupende sia in Coppa che in campionato. Come è capitato quando ha perso al Maradona contro l’Atalanta: nonostante le tante assenze pesanti è stato a lungo padrone del gioco. L’idea di Spalletti, Fabian Ruiz regista, è risultata decisiva sotto questo aspetto. Visto che siamo alle intuizioni, si può ricordare anche quella più recente di Pioli, ovvero Kessie trequartista: a Empoli ha vinto così la partita. Ci sono stati dei momenti in cui il Milan rubava l’occhio, prima di essere frenato, come è successo al Napoli, dagli infortuni. Oggi comunque g ioca bene, a tratti benissimo, l’Inter. Ha un calcio verticale, pochi passaggi per arrivare al sodo e soprattutto una bella ricchezza di schemi. Fonte: CdS