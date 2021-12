Galli, agente: “Napoli? Nel mercato non ci saranno grandissimi movimenti”

Su Radio Marte, è intervenuto Beppe Galli, agente, ecco le sue parole: “L’Inter è in forma ma la sua non è una fuga, molte delle inseguitrici hanno avuto tanti infortuni, il Napoli specialmente. Il calcio è strano, quello che diciamo oggi magari non si verifica domani. Il calcio è seguito anche per questo. Non credo che nel mercato ci saranno grandissimi movimenti. Idee sulle turbolenze attorno al mondo dei procuratori? Si tratta di una caccia alle streghe, sapete come la penso. Credo che sia un mondo particolare, qualcuno parlare per fare politica e prendere voti. La realtà è un’altra e la conosciamo tutti. Abbiamo detto ciò che pensiamo, gli agenti non sono scorretti, la maggior parte sono persone corrette e professionali. Poi siamo sempre pronti per affrontare qualsiasi questione con chiunque, non c’è paura di confronto con nessuno. Siamo realmente attenti e coscienti”.