Il Barcellona, prossimo avversario agli spareggi del Napoli in Europa League, ha bisogno di rinforzi per completare la rosa per mister Xavi. In attesa di una risposta di Cavani per l’attacco, è molto vicino l’acquisto di Ferran Torres. C’è l’accordo con il giocatore, acquisto che si aggira sui 55 milioni, ora serve l’o.k. del Manchester City. Dovesse anche esserci questo passaggio, la presentazione potrebbe avvenire il 28 Dicembre.

Fonte: gianlucadimarzio.com