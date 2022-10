Di Marzio: “Il Napoli è forte tecnicamente ma ha un’anima fragile. Ecco con chi potrebbe sostituire Insigne…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Eventualmente Insigne non dovesse rinnovare, secondo me c’è un giocatore nel West Bromwich che potrebbe sostituirlo. Napoli-Spezia? Il Napoli si è fatto la trappola da solo. Le ultime 4 sconfitte non le ho capite. Prima di prendere i giocatori veri bisogna capire se hanno le palle oppure no. Il Napoli è forte tecnicamente ma ha un’anima fragile. L’anno scorso pareggiammo contro il Verona e se la fecero tutti addosso. Oggi è ancora peggio, perché si pensava che Spalletti potesse dare maggiore sicurezza. Siamo tutti forti però abbiamo perso 3 partite di fila in casa. Questa cosa è da valutare e studiare bene. Dobbiamo pararci il sedere: Atalanta e Juventus stanno tornando. Scudetto? Ci vogliono uomini di grande carattere. Quando abbiamo vinto c’erano Maradona, Alemao, Bagni, Giordano, Carnevale, cioè super campioni ma anche uomini veri”.