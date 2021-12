De Luca (Mattino): “Napoli? C’è un problema di mentalità e di approccio”

Francesco De Luca, giornalista de “Il Mattino”, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Nelle parole di Ghoulam, dopo la partita di ieri sera, ho trovato grandi verità su questa squadra che, da anni, come detto dallo stesso giocatore, ha questi comportamenti un po’ schizofrenici. Fa grandi prestazione e ottiene grandi vittorie e, subito dopo, non riesce a dare continuità ai risultati Certo, i campionati sono compressi ma tu non venivi da una partita di coppa che potevi pagare dal punto di vista fisico. Ieri, c’era un turno infrasettimanale di campionato, uguale per tutte le squadre. Evidentemente, c’è un problema di mentalità e di approccio. Poi, c’è stata una reazione molto nervosa ed emotiva. Il Napoli è arrivato sotto porta ma è mancata molto la lucidità. Con Spalletti, il problema sembrava essere superato ma, a tutto questo, aggiungi anche gli infortuni, lo scadimento di forma di qualche giocatore e, in più, le scelte di partenza che, secondo me, non sono state felicissime. Bisognava dare fiducia a Elmas e a Petagna ma, ovviamente, non so se sarebbe cambiato qualcosa. Adesso non bisogna disperdere il patrimonio di risultati ottenuto nel girone d’andata. Dopo una partenza brillantissima, negli ultimi due mesi, il Napoli ha vinto solo due volte. contro Lazio e Milan. Bisogna tenere la Juventus a distanza: cinque punti sono obbiettivamente pochi. La Juventus non riuscirà ad entrare nella lotta per lo scudetto ma, sicuramente sarà una candidata per un posto in Champions League. Al di là degli infortuni, mi auguro che il Napoli si renda conto che la Champions non può essere fallita anche quest’anno”.