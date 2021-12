Coppa D’Africa- Resoconto sui calciatori azzurri impegnati

Un’ombra, una minaccia, un timore adesso reale. Spalletti perde (per ora) Koulibaly, Anguissa e Ounas. Con lo Spezia l’ultima partita, ora le vacanze, le mete scelte (Dubai per l’algerino, Kalidou tornerà prima in Francia) e poi la risposta alle convocazioni col ritiro che scatterà a due settimane dall’inizio della manifestazione. Si comincia il 9 gennaio, fino al 20 si disputeranno i gironi, dunque il rientro dei primi calciatori, in caso di eliminazione immediata, avverrebbe a fine mese, considerando i dieci giorni di quarantena (e al termine un tampone) una volta tornati in Italia. Gli africani del Napoli, dunque, salteranno sicuramente tutto il mese di gennaio, ovvero le seguenti partite: Juve, Sampdoria, Fiorentina (ottavi di Coppa Italia), Bologna.

