Cappella, giornalista: “Spalletti si aspettava un atteggiamento diverso”

Fabrizio Cappella, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ci sono tante piccole cose che il Napoli avrebbe dovuto fare meglio per portare a casa il risultato. E’ vero che gli azzurri hanno attaccato tanto però lo Spezia, in 19 partite di campionato, ha subito gol in tutte le partite tranne quella con il Torino. L’atteggiamento che si aspettava Spalletti sicuramente era diverso. Mertens-Petagna? Inizialmente ero d’accordo con tutte le scelte di ieri di Spalletti, però vedendo la gara sono rimasto sorpreso dalle scelte fatte in corsa. Giusto puntare sulla fisicità di Petagna ma questo non doveva escludere la qualità di Mertens. Il Napoli ha sofferto l’atteggiamento che ha avuto a Milano con il Milan. Quando ci sono squadre che non ti vengono a pressare alto gli azzurri vanno in difficoltà. Il Napoli di ieri mi sembra abbia cambiato poco in corsa, non ha cercato delle alternative alla difesa serrata dello Spezia. E’ vero che quello che è successo dopo, con l’avvilimento raccontato dal presidente, è segnale che questa squadra ci crede in quello che sta facendo.”