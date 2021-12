CALCIO FEMMINILE – Il Chelsea è interessata all’attaccante Valentina Giacinti

Gli ultimi mesi tra l’A.c. Milan e Valentina Giacinti, non sono stati semplici, con le continue richieste di andar via della punta del club rossonero. Ora l’auspicio è che il tutto si sia calmato, ma è chiaro che le richieste per l’ex di Napoli, Atalanta e non solo non mancano. Oltre ad una chiamata da un club di vertice della serie A, ci sarebbe quella del Chelsea. Se dovesse esserci una proposta dall’estero, allora Giacinti difficilmente direbbe di no.

Fonte: tuttocalciofemminile.com