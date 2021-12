Buffon: “La Juve con Ronaldo ha perso lo spirito di gruppo, il suo DNA”

L’attuale portiere del Parma, ex Juventus, Gigi Buffon, ha rilasciato un’intervista a TUDN. Ha analizzato il momento bianconero con Ronaldo. Ha dichiarato: “La Juve ha avuto l’opportunità di vincere la Champions League il primo anno in cui è arrivato Cristiano, che era l’anno in cui ero a Parigi. Non posso sapere cosa sia successo in quel momento“. L’anno successivo, invece, Buffon e Ronaldo hanno potuto giocare insieme: “Quando sono tornato ho lavorato con Cristiano per due anni e abbiamo fatto bene insieme, ma credo che la Juve abbia perso quel DNA di squadra. Quando abbiamo raggiunto la finale di Champions League nel 2017 è stato perché eravamo una squadra esperta e funzionavamo come un’unità. C’era competizione all’interno del gruppo per un posto nell’undici titolare. L’abbiamo persa con Ronaldo“.

da: corrieredellosport.it