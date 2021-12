Zampini, giornalista: “Plusvalenze Juve? Vedo troppa differenza”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Zampini, giornalista, ecco le sue parole: “La Juve fa più notizia per quanto riguarda le plusvalenze. Oggi la notizia dell’Inter c’è, arriva il comunicato del club, nessuna sentenza di condanna anticipata, non ci sono stralci di intercettazioni della Procura che fanno sembrare tutti delinquenti. C’è il modo corretto, lo spazio non eccessivo per dire che ci sono state acquisizioni di documenti. Amo questo tipo di comunicazione, non mi piace l’altra. Vedo troppa differenza, si è parlato di terremoto Juve, l’argomento in prima pagina, mentre adesso è diverso con l’Inter. Il mondo si è dimenticato che l’Inter ha uno scudetto vinto a tavolino, dato per assenza di dubbi ma poi si è scoperto che c’era qualcosa sotto. Quello andrebbe revocato, al di là della Juve. Io che non vedo marcio e complotti noto un trattamento mediatico completamente diverso. Se si parla di intercettazioni Juve si può andare avanti per ore, l’attenzione non cala, dopo un po’ di Inter invece non importa più”.