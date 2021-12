Ulivieri: “Se non c’è cambio di proprietà, la Salernitana è fuori”

“Le regole sono molto chiare, c’è un accordo fatto davanti al notaio dove si è detto che il club doveva cambiare proprietario entro il 31 dicembre. Se entro quella data non c’è un cambio o un acquirente, per il rispetto delle regole la Salernitana va fuori. La Federazione è a controllare che ci sia rispetto delle regole, quando non c’è il consiglio federale. Questo consiglio federale è adeguato, ci sono delle norme. Se dietro agli accordi, fissati davanti a un notaio, c’è qualcuno che non li rispetta, allora deve andare fuori. Dobbiamo garantire per i tifosi della Salernitana ma anche per la regolarità del campionato. Siamo qua a sperare che le cose vengano risolte. Altrimenti bisognerà rispettare le norme.

Proroghe ipocrite? Di ipocrita non c’è nulla. La Federazione non farà nulla di ipocrita, se verrà una proposta adeguata a quelli che sono gli accordi”.