UFFICIALE – Juventus-Napoli, vendita settore ospiti ma con restrizioni

Il 2022 inizierà subito con il botto, il 6 Gennaio alle ore 20,45 all’Allianz Stadium, ci sarà la sfida valevole per la Champions tra la Juventus e il Napoli. In vista della sfida in terra piemontese, dal 30 Dicembre saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti, ma sarà riservato ai Residenti in Campania, in possesso della Fidelity Card.

Tribuna Prezzo intero Prezzo Under 6 Prezzo Under 30 Prezzo Over 65 Promo Member** Promo Abbonati** EST CENTRALE 1 – 113 € 175 € 10 € 140 € 140 € 140 € 140 EST CENTRALE 1 – 114 € 185 € 10 € 148 € 148 € 148 € 148 EST CENTRALE 1 – 115 € 175 € 10 € 140 € 140 € 140 € 140 EST LATERALE 1 – 111 € 120 € 10 € 96 € 96 € 96 € 96 EST LATERALE 1 – 112 € 135 € 10 € 108 € 108 € 108 € 108 FAMILY – 116 € 135 € 10 € 108 € 108 € 108 € 108 FAMILY – 117 € 120 € 10 € 96 € 96 € 96 € 96 OVEST LATERALE 1 – 105 € 139 € 10 € 112 € 112 € 112 € 112 OVEST LATERALE 1 – 123 € 139 € 10 € 112 € 112 € 112 € 112 EST CENTRALE 2 – 216 € 125 € 10 € 100 € 100 € 100 € 100 EST CENTRALE 2 – 217 € 139 € 10 € 112 € 112 € 112 € 112 EST CENTRALE 2 – 218 € 125 € 10 € 100 € 100 € 100 € 100 OVEST 2 – 203 € 120 € 10 € 96 € 96 € 96 € 96 OVEST 2 – 204 € 105 € 10 € 84 € 84 € 84 € 84 OVEST 2 – 231 € 120 € 10 € 96 € 96 € 96 € 96 OVEST 2 – 230 € 105 € 10 € 84 € 84 € 84 € 84 EST LATERALE 2 – 214 € 100 € 10 € 80 € 80 € 80 € 80 EST LATERALE 2 – 215 € 115 € 10 € 92 € 92 € 92 € 92 EST LATERALE 2 – 219 € 115 € 10 € 92 € 92 € 92 € 92 EST LATERALE 2 – 220 € 100 € 10 € 80 € 80 € 80 € 80 OVEST LATERALE 2 – 205 € 100 € 10 € 80 € 80 € 80 € 80 OVEST LATERALE 2 – 229 € 100 € 10 € 80 € 80 € 80 € 80 NORD EST 2 – 213 € 95 € 10 € 76 € 76 € 76 € 76 SUD EST 2 – 221 € 95 € 10 € 76 € 76 € 76 € 76 SUD 1 € 57 € 10 – – € 52 € 52 NORD 1 € 57 € 10 – – € 52 € 52 SUD 2 € 52 € 10 – – € 47 € 47 NORD 2 € 52 € 10 – – € 47 € 47 TRIBUNA OSPITI 1 € 57 € 10 – – – – TRIBUNA LATERALE NORD 2 – 211 /212 € 52 € 10 – – € 47 € 47 TRIBUNA SIVORI 1 – SENZA HOSPITALITY* € 190 – – – – – TRIBUNA SIVORI 2 – 201 / 202* € 150 € 10 € 120 € 120 € 120 € 120 T100 – SENZA HOSPITALITY* € 400 – – – – – TRIBUNA BONIPERTI – SENZA HOSPITALITY* € 270 – –

Fonte: juventus.com