Tutti i preconvocati per la Coppa D’Africa, al momento da Napoli solo uno

I giocatori partiranno alla spicciolata nei prossimi giorni. Dopo Natale cominceranno i ritiri, ma stanno arrivando a destinazione le liste dei preconvocati. Ieri è stato il turno del Camerun, padrone di casa. C’è il napoletano Anguissa, così come il veronese Hongla. Il Ghana ha chiamato il romanista Afena-Gyan, ma non altri ‘italiani’ come Duncan (Fiorentina), Gyasi (Spezia) o Ekuban (Genoa). Il Gambia, per la sua prima volta in Coppa d’Africa, ha convocato Darboe (Roma), Ebrima Colley (Spezia), Omar Colley (Sampdoria) e Barrow (Bologna). La Guinea ha inserito nella sua lista Diawara (Roma), ma c’è attesa per quella della Nigeria, che si radunerà il 28 dicembre a Lagos. Osimhen, convalescente dopo l’operazione al volto, dovrebbe farne parte e lo stesso giocatore si è dichiarato via social ampiamente disponibile per la sua nazionale. Va però trovato l’accordo tra il Napoli e le Super Aquile e non sarà una trattativa semplice. Domani verrà annunciata la lista del Senegal, una delle favorite per la vittoria finale insieme all’Algeria, campione uscente. L’azzurro Koulibaly è una delle stelle, ma anche lui è infortunato e la sua partecipazione, così come quella di Osimhen, resta in forte dubbio.

Fonte: CdS