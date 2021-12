Sconcerti: “Manca tantissimo Osimhen. Questa caduta dà molta più forza alla rimonta della Juve”

Mario Sconcerti, giornalista, sul Corriere della Sera, analizza la situazione della classifica all’ultima giornata di campionato del 2021. “Si è ormai allontanato anche il Napoli, alla terza sconfitta consecutiva in casa. Manca tantissimo Osimhen. Questa caduta dà molta più forza alla rimonta della Juve, mai così in alto da inizio campionato. Ha gli attaccanti e i centrocampisti che segnano meno tra le prime sette in classifica, ma adesso ha solo avversari in difficoltà. Mi sembra molto intelligente l’idea Icardi, non è valutabile tecnicamente ma è la più adattabile al tempo”.

Fonte IlNapolista