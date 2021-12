Sconcerti: “Il Napoli dava segnali di allarme da tempo, contro la Juve sarà cruciale”

Il giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss: “Io avevo avvertito dei segnali di allarme in casa Napoli da diverso tempo. I partenopei non mi avevano convinto contro squadre come Torino, Bologna e Salernitana. Nel Napoli c’è un calciatore che non può essere sostituito: Kalidou Koulibaly. Luciano Spalletti ha perso poi Fabian Ruiz che è il motore del centrocampo. Juventus-Napoli sarà una gara di cruciale importanza. Se i bianconeri vincessero, tornerebbero in corsa. Se fossero i partenopei a prevalere, eliminerebbero nuovamente la Vecchia Signora dalla lotta per le primissime posizioni. Sarà un vero e proprio parteggio. Il Napoli ha trovato un calciatore in più: Stanislav Lobotka. Lo slovacco sembra rinato rispetto al passato”. Sul mercato: “Penso che Napoli e Juventus non faranno grandi cose. Non prevedo acquisti di livello da parte delle due società”.