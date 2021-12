Pistocchi: “Napoli troppo pessimista. La vittoria dello Spezia una bruttezza”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Tonfo importante del Napoli che rimanda alla fragilità della squadra dell’anno scorso? Vedo troppo pessimismo, io preferisco interpretare le chiavi di lettura della partita. I numeri dicono 26 tiri in porta, il triplo dei passaggi dello Spezia, ma il risultato dice invece, stranamente, ben altro. Non ho mai visto una squadra vincere una partita così, senza effettuare neanche un tiro in porta. Succede, può succedere, per carità, e la bellezza del calcio è anche questa; però, per me, questa è più una bruttezza, nel senso che sono per la meritocrazia e lo Spezia, in fin dei conti, ha fatto davvero pochissimo per vincere” .