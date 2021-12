Per Spalletti: il “Mattino” lo boccia, il CorrSport non lo promuove. I voti

Così mister Spalletti sui due quotidiani:

Spalletti (Mattino) 5 – L a sindrome del Maradona è ufficiale: terza sconfitta consecutiva. Prova a cambiarla, ma il Napoli sembra stanco e ancora vittima dei soliti cali di tensione. Nonché impreciso: 26 tiri, 0 gol.

4,5 Spalletti (Cds)

Ci ha lasciato il cuore, ha detto, a La Spezia. Che glielo ha spezzato. Non si comprende bene perché, dovendo recuperare rinuncia così rapidamente a Mertens: attaccare i bunker non è mai cosa semplice per questo Napoli, che forse in gare così deve trovare un altro modo per attaccare: di certo, gli azzurri hanno sbattuto il muso senza variazioni sul tema. Terza sconfitta in casa consecutiva. Ora sono dolori.